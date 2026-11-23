Este domingo se desarrollaron las elecciones del BPS y concurrió el 82 % de las personas cerca de 2 millones de personas habilitadas; hay ganadora en los trabajadores y ganador en los empresarios, pero se espera el resultado de los jubilados y pensionistas, con ventaja de Estela Ovelar.

Uno de los datos que se desprenden de esta elección es que de las 1.604.394 que efectivamente votaron este domingo, 282.563 lo hicieron en blanco (129.440) o anulado (153.123). Es decir, 17,6% de los votantes decidió no apoyar a ninguno de los candidatos.

En lo relativo a cada orden, esta decisión de no votar candidatos, según los datos primarios, fue así: en los activos votaron 1.013.052. De estos, 73.201 fueron en blanco y 101.257 anulados, lo que se traduce en que 17,2% no fueron por ningún candidato. En pasivos, la población que votó fue 374.672 y el 15,7% votó anulado (29.443) o en blanco (29.422). A nivel de empresas el porcentaje sube: 22,7% votó anulado (22.423) o en blanco (26.817) de un total de 216.670.

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En las elecciones anteriores, el porcentaje de votos anulados y en blanco frente al total de votos fue 20,39% en total. En el orden de activos fue el 22,25%, en pasivos 12,06% y en empresas 26,90%. Si se compara con las actuales, bajó en activos y empresas y subió en pasivos.

LOS RESULTADOS

La jornada de votación transcurrió entre las 8:00 de la mañana hasta las 19:30 horas de este domingo, en 5.100 circuitos en todo el país. Lorena Roqueta venció al candidato del PIT-CNT e integrará el directorio en representación de los trabajadores, Jorge Fernández obtuvo la victoria por los empresarios y Estela Ovelar lidera la votación a la espera de los observados.

Por los trabajadores, Lorena Roqueta, candidata de la lista 15 de Hay otro camino, obtuvo 454.917 votos. Su rival, Carlos Clavijo, de la lista 11 del PIT-CNT, sumó 372.936; trata de una victoria histórica, ya que por primera vez, la sindical de trabajadores quedará sin representación en el directorio del BPS. Además, hubo 101.257 votos anulados, 73.201 en blanco y 10.741 observados.

En los empresarios, Jorge Fernández, candidato de la lista 25 de Hay otro camino, obtuvo 81.726 votos. Le siguieron Graciela Álvarez, de la lista 21, con 41.586. Bernardo Aldabalde, de la lista 27, sumó 24.064, y Daniel Añón, de la lista 30, 17.165 En este orden se registraron 26.817 votos en blanco, 22.423 anulados y 2.889 observados.

Distinta es la situación de la representación por los jubilados, que aún resta definirse; Estela Ovelar, candidata de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), logró 145.097 votos. Renaldo Borriero sumó 143.275, y María Ángela Pereira, de la lista 2, 20.974.

La diferencia de 1.795 votos entre las dos primeras listas deja pendiente la definición del orden de los 6.461 votos. El escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre, determinará si la Onajpu conserva la representación de los pasivos que ocupa desde 1992. Fueron 29.422 en blanco y 29.443 anulados.