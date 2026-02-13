RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

El viernes comienza fresco pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

La tarde será cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Este viernes 13 de febrero la mañana comenzó fresca a templada, aun con restos de nubosidad en la zona norte y con presencia de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, mientras que en la noche se mantendrán condiciones frescas.

Las temperaturas máximas previstas se ubicarán entre los 29 °C y 35 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 °C y 18 °C. En el sur del país las máximas llegarán a 32°C.

Jueves templado con lluvias aisladas en el norte y tarde cálida: mirá el pronóstico

NORTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 16 °C

SUR:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 14 °C

ESTE:
MÁX.: 31 °C
MÍN.: 14 °C

OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 14 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 18 °C

Para el sábado, Cisneros prevé una jornada que comenzará fresca, con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

