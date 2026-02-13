El viernes comienza fresco pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

Este viernes 13 de febrero la mañana comenzó fresca a templada, aun con restos de nubosidad en la zona norte y con presencia de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que la tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, mientras que en la noche se mantendrán condiciones frescas.
Las temperaturas máximas previstas se ubicarán entre los 29 °C y 35 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 °C y 18 °C. En el sur del país las máximas llegarán a 32°C.
NORTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 16 °C
SUR:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 14 °C
ESTE:
MÁX.: 31 °C
MÍN.: 14 °C
OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 14 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 18 °C
Para el sábado, Cisneros prevé una jornada que comenzará fresca, con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.
