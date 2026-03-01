El video de Presidencia a un año del gobierno de Orsi, que da su discurso este lunes ante la Asamblea General

Este 1º de marzo se cumple un año desde que Yamandú Orsi asumió como presidente de la República en 2025. El lunes, frente a la Asamblea General, será el momento en el que el mandatario, en representación del equipo que encabeza, rinda cuentas sobre su gobierno y proyecte.

En las redes sociales de Presidencia, un video asegura que fue "un año de gobierno haciendo la revolución de las cosas simples", y recoge el relato de uruguayos.

#UnPaísParaCrecer pic.twitter.com/RJTCPsK8pW — Presidencia Uruguay (@compresidencia) March 1, 2026 En su cuenta, Orsi escribió: "Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos".

Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo.

Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos. pic.twitter.com/WjsyIXSTlq — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) March 1, 2026

