GOBIERNO

El video de Presidencia a un año del gobierno de Orsi, que da su discurso este lunes ante la Asamblea General

"Mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos", escribió el mandatario.

orsi-video-redes-presidencia

Este 1º de marzo se cumple un año desde que Yamandú Orsi asumió como presidente de la República en 2025. El lunes, frente a la Asamblea General, será el momento en el que el mandatario, en representación del equipo que encabeza, rinda cuentas sobre su gobierno y proyecte.

En las redes sociales de Presidencia, un video asegura que fue "un año de gobierno haciendo la revolución de las cosas simples", y recoge el relato de uruguayos.

En su cuenta, Orsi escribió: "Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos".

Lacalle Pou. Foto: FocoUy
"La energía política se orienta a desandar", señala documento del PN que compartió Lacalle Pou sobre el gobierno de Orsi
