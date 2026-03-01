Este 1º de marzo se cumple un año desde que Yamandú Orsi asumió como presidente de la República en 2025. El lunes, frente a la Asamblea General, será el momento en el que el mandatario, en representación del equipo que encabeza, rinda cuentas sobre su gobierno y proyecte.
El video de Presidencia a un año del gobierno de Orsi, que da su discurso este lunes ante la Asamblea General
"Mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos", escribió el mandatario.
En las redes sociales de Presidencia, un video asegura que fue "un año de gobierno haciendo la revolución de las cosas simples", y recoge el relato de uruguayos.
En su cuenta, Orsi escribió: "Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos".
Seguí leyendo
"La energía política se orienta a desandar", señala documento del PN que compartió Lacalle Pou sobre el gobierno de Orsi
Temas de la nota
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS
Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE
Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO
Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario