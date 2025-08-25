Este 25 de agosto Presidencia publicó un video realizado con inteligencia artificial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.
El video oficial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia realizado con inteligencia artificial
Como en otras fechas patrias, el gobierno publicó un video realizado con inteligencia artificial, esta vez por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia: 1825 - 25 de agosto de – 2025.
El video destaca el proceso histórico que llevó a la declaración de independencia realizada el 25 de agosto de 1825.
Ese día se declaró “la independencia del imperio de Brasil y de todo poder extranjero”, recuerda el video oficial, al tiempo que se presentó la Ley de Unión “para recuperar la hermandad con las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
La tercera ley proclamada ese día, hace 200 años, fue la del Pabellón, “que creaba la bandera de la provincia de celeste, blanco y punzó” (rojo), agrega el video homenaje.
