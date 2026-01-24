El vicepresidente de Bolivia dijo que Sebastián Marset está en su país, y en un video pidió a la policía que salga a buscarlo

El vicepresidente de Bolivia Edmand Lara publicó un video en el que asegura que el narco uruguayo Sebastián Marset está escondido en su país, en la región de Urubó, cerca de Santa Cruz de la Sierra.
En el video, Lara le reclama a la policía que vaya al lugar a buscarlo, y denuncia que un alto jerarca de las fuerzas del orden trabaja para Marset.
El narco más buscado de la región, con pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol, reapareció meses atrás con un video en el que amenazó a todo aquel que se le interfiera, y dijo que por sus contactos es capaz de moverse por toda Sudamérica sin problemas, de un país a otro.
