EDMAND LARA

El vicepresidente de Bolivia dijo que Sebastián Marset está en su país, y en un video pidió a la policía que salga a buscarlo

El vicepresidente de Bolivia Edmand Lara publicó un video en el que asegura que el narco uruguayo Sebastián Marset está escondido en su país, y le reclama a la policía que vaya a buscarlo.

Edmand-Lara-vice-de-Bolivia-AFP

En el video, Lara le reclama a la policía que vaya al lugar a buscarlo, y denuncia que un alto jerarca de las fuerzas del orden trabaja para Marset.

El narco más buscado de la región, con pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol, reapareció meses atrás con un video en el que amenazó a todo aquel que se le interfiera, y dijo que por sus contactos es capaz de moverse por toda Sudamérica sin problemas, de un país a otro.

VIDEO MARSET
