El Vaticano publicó las primeras imágenes del papa León XIV desde su operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV en un de las dos primeras fotos que publicó el Vaticano tras la operación por cáncer de pulmón. AFP.

El papa León XIV en un de las dos primeras fotos que publicó el Vaticano tras la operación por cáncer de pulmón. AFP.

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras ser sometido esta semana a un operación por el cáncer de pulmón detectado días atrás.

En estas dos imágenes se ve al papa de pie oficiando una misa en la pequeña capilla dentro del hospital, vestido con casulla verde y sotana blanca.

En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

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El Vaticano también informa acerca de la recuperación del papa, de 71 años de edad: "Esta mañana el Santo Padre se sometió a un análisis de sangre ya una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", afirma el comunicado, y agrega que "el pontífice lleva a cabo sus actividades cotidianas normales con total autonomía".

"El papa dio las gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio, por cuidar de los enfermos y en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días", añadió el comunicado del Vaticano.

La oficina de prensa del Vaticano no ha dicho cuándo el papá recibirá la alta médica para poder dejar el hospital. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse.

La semana tras el anuncio

León XIV anunció el domingo 11 que los médicos le habían detectado un nódulo pulmonar y que se sometería a una intervención quirúrgica para extirparlo.

El martes 13 el papa fue trasladado al hospital Gemelli de Roma y esa misma tarde fue operado.

El Vaticano informó entonces que en la operación se resolvió extirpar todo el lóbulo inferior del pulmón derecho, al tiempo que se confirmó el pronóstico de cáncer.

En ese parte médico se aseguró que la intervención había transcurrido sin inconvenientes y que el papa comenzaba el proceso de recuperación y fisioterapia pulmonar.

Este viernes 16 el Vaticano publicó las primeras imágenes del papa tras la operación, una forma de mostrar el estado de salud del líder de la Iglesia Católica.

Aún no se informa si León XIV podrá o no hacer el viaje que tiene previsto a Uruguay, Argentina y Perú. Está previsto que el viernes 6 de noviembre llegue a Montevideo y que tras dos días de actividades en la capital, en Paysandú y en Florida, viaje el domingo 8 de tarde hacia Buenos Aires.

La gira por Sudamérica sigue luego en Perú, para volver al Vaticano el 17 de noviembre, según el calendario inicial, armado antes de conocer que el papa tenía cáncer.

FUENTE: AFP