Un hombre estuvo más de 10 horas maniatado en su casa en Plácido Ellauri: denunció que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente

Un hombre de 37 años estuvo más de 10 horas maniatado en su casa en Plácido Ellauri, en Montevideo, hasta que logró zafarse de una de las ataduras y pedir ayuda a gritos. Los vecinos que lo escucharon llamaron a la Policía a las 3:30 de este viernes.

Según supo Subrayado, el hombre denunció que el jueves a las 15:30 recibió a dos hombres para comer un asado. Ambos llegaron en un auto Hyundai blanco. La víctima dijo que a uno de ellos, de 32 años, lo conocía de la cárcel.

Según su relato, los dos hombres lo agarraron del cuello y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después lo maniataron y lo dejaron retenido en la vivienda.

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Cuando estuvo solo, logró sacarse una de las ataduras, rompió un vidrio de la ventana del frente de la casa y gritó para pedir ayuda.

Efectivos de la Guardia Republicana llegaron al lugar y escucharon los gritos. Al ingresar, encontraron al hombre retenido. Durante el procedimiento, incautaron un revólver.

En ese momento, el hombre de 32 años regresaba a la casa y fue detenido como principal sospechoso. En tanto, la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le constataron hematomas en la espalda y el pecho, golpes en la boca y el cuello, y lesiones en las muñecas y los codos. Tiene tres antecedentes penales por hurto.

La Policía Científica realizó pericias en la escena, en el auto de los sospechosos y en el arma incautada.

Investigadores de la Zona Operacional III trabajan para dar con el segundo sospechoso, que presuntamente participó en el hecho.

Este jueves en la mañana había quedado al descubierto un segundo caso de privación de libertad en una boca de drogas en Peñarol: cuando la Policía llegó para allanar durante una investigación por homicidio, encontró a un hombre encadenado. Por la investigación del crimen y durante los procedimientos fueron detenidas dos personas.