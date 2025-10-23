El TAS no le dio la razón a Nacional y mantiene la quita de puntos por incidentes en el Intermedio

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) no le dio la razón a Nacional y resolvió mantener los puntos como están, en la tabla Anual y en el Torneo Clausura, informó a Minuto 1 (radio Carve Deportiva) el delegado de Nacional, Enrique Campos.

Ocurre luego de que los tricolores reclamaron ante el TAS, al ser sancionados con quita de puntos por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Fue por los incidentes en la tribuna Colombes en la final del Torneo Intermedio de este año.

Entonces, a Nacional se le quitaron 3 puntos de la Anual, que tiene consecuencia, a su vez, en el Clausura.

Campos dijo que al momento solo recibieron una notificación con el resultado del fallo, pero que no tienen al momento los fundamentos.

Los tricolores tienen 76 puntos en la Anual, mientras que Peñarol, 72. Y en el Clausura están a 5 puntos de los aurinegros, que lideran con 29. Quedan tres fechas por jugar (12 puntos).