RECIBÍ EL NEWSLETTER
fallo

El TAS no le dio la razón a Nacional y mantiene la quita de puntos por incidentes en el Intermedio

Así lo informó este jueves el delegado de Nacional, Enrique Campos. La tabla Anual y el Torneo Clausura se mantienen incambiadas.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) no le dio la razón a Nacional y resolvió mantener los puntos como están, en la tabla Anual y en el Torneo Clausura, informó a Minuto 1 (radio Carve Deportiva) el delegado de Nacional, Enrique Campos.

Ocurre luego de que los tricolores reclamaron ante el TAS, al ser sancionados con quita de puntos por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Fue por los incidentes en la tribuna Colombes en la final del Torneo Intermedio de este año.

Entonces, a Nacional se le quitaron 3 puntos de la Anual, que tiene consecuencia, a su vez, en el Clausura.

Foto: Subrayado, estadio Luis Triccoli, Cerro.
Seguí leyendo

Cerro-Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en zona de "incidencia delictiva bastante compleja"

Campos dijo que al momento solo recibieron una notificación con el resultado del fallo, pero que no tienen al momento los fundamentos.

Los tricolores tienen 76 puntos en la Anual, mientras que Peñarol, 72. Y en el Clausura están a 5 puntos de los aurinegros, que lideran con 29. Quedan tres fechas por jugar (12 puntos).

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario