El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) publicó un comunicado en el que le pide al presidente Luis Lacalle Pou que decrete la “cuarentena general” y que aplique “medidas drásticas de prevención” ante la expansión del nuevo coronavirus Covid-19.

El texto del comunicado, dirigido además al Ministerio de Salud Pública, al presidente de la JUNASA y a las Direcciones Técnicas de los prestadores de salud, tanto públicos (en especial ASSE) como privados, el SMU hace un llamado también “a la población general” para adoptar cinco medidas:

1) Cuarentena general. Medidas drásticas de prevención. Cierre de fronteras, todo espacio público (desde restoranes, centros comerciales y otros), se propone cuarentena general anitaria.

2) Redistribución de profesionales. Medidas de atención. Redistribución administrativa y médica hacia teleasistencia (audiovisual y telefónica). Un centro de asistencia telefónica por prestador para triage y asistencia, como mínimo.

3) Medidas de atención. Redistribución de recursos materiales y humanos de policlínica y block quirúrgico hacia atención extra hospitalaria, centros de teleasistencia y unidades de cuidados intensivos. Mensaje al colectivo médico. En caso de médicos adultos mayores y/o con enfermedades crónicas e inmunosupresión, redistribuir hacia teleasistencia.

4) NO atender sin bioseguridad. Mensaje al colectivo médico de NO asistencia presencial sin medidas de protección personal (pacientes respiratorios o sospechosos de COVID19), intentando asegurar la asistencia por vía teleasistida. Cierre presencial donde no hay elementos de bioseguridad. Somos tanto cuidadores como trasmisores. Proteger a población más vulnerable de ASSE de contagio: no asistir sin bioseguridad, asegurar asistencia equitativa en atención extra hospitalaria y teleasistencia.

5) Test diagnósticos. Exigir amplia disponibilidad y accesibilidad de test diagnósticos para mejorar estrategia de prevención, de aislamiento en contactos y sobre todo de personal sanitario para no mermar los recursos humanos del sistema de salud.