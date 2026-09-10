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PARLAMENTO

El Senado aprobó por unanimidad el acceso del Casmu al Fondo de Garantía y exigirá a la mutualista informes cada tres meses

El Senado aprobó sin cambios el proyecto acordado en Diputados por el oficialismo y la oposición. El Casmu accede de forma inmediata al 90% del monto solicitado al Fondo de Garantía.

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El Senado volvió a tratar este jueves el proyecto de ley que le permite al Casmu acceder nuevamente al Fondo de Garantía.

La votación este jueves fue por unanimidad y sin cambios respecto al proyecto que aprobó días atrás la Cámara de Diputados tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición (a excepción de Identidad Soberana).

De esta forma el Casmu tendrá acceso inmediato al 90% de los recursos solicitados al Fondo de Garantía, que en un principio era de 122 millones de dólares.

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La mutualista decidirá después si también accede al 10% restante, explicó el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet.

El proyecto aprobado incluye la obligación del Casmu de presentar cada tres meses al Parlamento un informe sobre “las reestructuras financieras” que lleva adelante en la institución, agregó el senador.

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