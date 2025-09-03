El Senado aprobó la venia de Daniel Radío como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

El Senado aprobó este miércoles la venia para designar a Daniel Radío como miembro del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El exdiputado Radío, dirigente político del Partido Independiente, fue propuesto por el gobierno para ocupar el cargo que dejó Eugenio Acosta.

El presidente del Inisa Jaime Saavedra había querido renunciar por diferencias personales con Acosta, pero fue el presidente Yamandú Orsi quien lo convenció de quedarse y remover del cargo a Acosta tras varios meses de polémica pública.

La designación de Radío, aprobada por unanimidad, fue destacada por senadores de todos los partidos: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.

En la sesión de este miércoles se destacó como positiva la decisión del gobierno de Orsi de proponer a Radío para el Instituto que se encarga de la reclusión de los menores de edad que cometen delitos.