El proyecto de ley para la jubilación anticipada desde los 60 años ingresará al Parlamento por la Cámara de Diputados

El proyecto de ley que redacta el gobierno para habilitar la jubilación desde los 60 años de edad, con 30 de aportes, ingresará al Parlamento por la Cámara de Diputados, anunció este lunes el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Caggiani dijo que se resolvió que esa sea la primera Cámara en debatir y votar el proyecto.

Para eso el Frente Amplio debe negociar con la oposición y conseguir la mayoría de votos que no tiene en Diputados. Sí la tiene en el Senado.

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Consultado acerca de si el objetivo del Frente Amplio era nuevamente acordar con los dos diputados de Cabildo Abierto para llegar a la mayoría, como ocurrió con la ley de Rendición de Cuentas de este año, Caggiani dijo que la idea es contar con el voto de más partidos, y se preguntó por ejemplo qué legislador de la oposición en el interior del país estaría en contra de habilitar la jubilación a partir de los 60 años.

Desde que la semana pasada se anunciara el envío al Parlamento de este proyecto de ley, surgieron voces en contra desde el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Según supo Subrayado, en el Frente Amplio apuestan a convencer a los diputados de Cabildo Abierto como un primer paso para asegurarse la mayoría que apruebe el proyecto, sin dejar de lado la posibilidad de sumar más votos entre legisladores de los otros partidos de la oposición.

De aprobarse en Diputados, en el Senado el FA se asegura a mayoría para convertir en ley el proyecto de ley, incluso sin hacer modificaciones, como ocurrió con la Rendición de Cuentas este año.

Tras la reforma del sistema previsional aprobada en el gobierno de Lacalle Pou, la edad de retiro subirá de forma progresiva a 65 años, salvo excepciones.

El gobierno de Yamandú Orsi promueve ahora un proyecto de ley para que cualquier persona se pueda retirar a los 60 años de edad, aunque lo haría con jubilaciones más reducidas que si continúa trabajando hasta los 65 años, o más.

El gobierno asegura que la jubilación a los 60 años será igual o incluso superior a la que hubieran cobrado con el sistema vigente hasta la reforma del gobierno pasado.