El presidente de Flamengo acusa a Bielsa de "forzar" a Giorgian de Arrascaeta: "Genera indignación"

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, cuestionó el manejo de la lesión de Giorgian de Arrascaeta por parte de Uruguay y su entrenador, el argentino Marcelo Bielsa, al acusarlos de "forzar" al mediocampista en la concentración del Mundial 2026 y provocarle nuevos problemas físicos.

De Arrascaeta, de 32 años, se sumó a la disciplina de Uruguay tras haber sido operado de una fractura en la clavícula derecha a finales de abril y sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento.

"Conversamos con el equipo médico" de la selección uruguaya y "garantizaron que no volvería al campo antes de 15 días", dijo Baptista en una entrevista divulgada el domingo con un podcast brasileño.

"El técnico ordenó que él volviera antes (a las prácticas), forzó la mano y el atleta acabó lastimándose. No cumplió el plan", agregó el dirigente.

De Arrascaeta es baja este lunes en el estreno de Uruguay en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ante Arabia Saudita, en el Grupo H. No tiene aún plazos para volver a la cancha.

"Genera indignación, porque quien paga el salario de él es el Flamengo y fue el cuidado que tuvimos aquí con él lo que permitió que Uruguay pudiese contar con su talento", remató Baptista.

De Arrascaeta suma siete goles y dos asistencias en 20 partidos jugados en 2026 con el Flamengo en todas las competiciones.

"Asumimos la responsabilidad", dijo Bielsa el domingo.

"Cada sesión, cada carga que recibió, fue consensuada entre la persona que lo acompañaba, que representaba al cuerpo médico del Flamengo, el propio De Arrascaeta y nosotros", expresó en rueda de prensa el entrenador.

"Que un jugador se desgarre durante la recuperación y la preparación necesariamente debe interpretarse como un error", pero "tomamos todas las medidas para evitarlo", añadió Bielsa.