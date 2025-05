El presidente de Chile Gabriel Boric participó del velatorio de José Mujica

El último encuentro entre Boric y Mujica fue el 3 de febrero de 2025 en la chacra de Rincón del Cerro. Tras el encuentro, que duró una hora y media, el presidente chileno expresó mucho cariño, admiración y respeto por Mujica y Topolansky, a quienes catalogó como "referentes de convicción, honestidad, principios, de no olvidarnos de dónde venimos y por qué estamos en la lucha política".

"Acá no se trata de estar haciendo nostalgia de un pasado que ya no volverá, sino cómo enfrentamos el futuro y cómo ante las amenazas a la democracia que hoy día estamos viendo en el mundo y cerca, cómo logramos ponernos de pie y ofrecer una alternativa que tenga esperanza, motivación y que no sea solo queja o denuncia, que le entregue a la gente un mejor vivir", dijo entonces Boric respecto a los consejos de Mujica.

Además, le recomendó "avanzar pasito a pasito para no desbarrancarse". "Siento que de alguna manera en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo", dijo. "No se puede conseguir todo lo que uno le gustaría de una, pero en la medida que avancemos y no solo en materia ideológica sino en mejorarle la calidad de vida a nuestro pueblo, uno puede decir que va en la dirección correcta", agregó.