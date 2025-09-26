Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, condenado por apropiación indebida con una pena de dos años

Alberto Iglesias , el expresidente de Casa de Galicia , fue condenado en las últimas horas por un delito de apropiación indebida por el faltante de 180.000 dólares de la mutualista cerrada por orden judicial a fines de 2021.

La condena que le impuso la jueza Diovanet Olivera fue de dos años de prisión que se sustituyen por 12 meses de arresto domiciliario total, y luego libertad vigilada con tareas comunitarias.

El fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez había solicitado la condena de Iglesias por dos delitos: apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta, y pedía una condena de tres años.

Finalmente la jueza lo condenó por un solo delito y dos años de pena. Iglesias ya anunció que apelará el fallo ante un Tribunal.

La defensa de Iglesias, a cargo de Gonzalo Fernández, señaló que los 180.000 dólares fueron parte de un “préstamo” que el presidente de la mutualista hizo a la institución para la compra de la clínica Leborgne y que ese préstamos no podía quedar registrado en la contabilidad porque así lo impedían los estatutos del centro de salud.

La jueza tomó como válida la defensa del préstamo no registrado, pero cuestionó que Iglesias se lo cobrara cuando quisiera.

“No puede argumentarse razonable y sinceramente, que tratándose Iglesias de un versado hombre de negocios, aplicando la diligencia media como de hecho lo hizo para no documentar el préstamo con Casa de Galicia, no pudiera advertir que su calidad de poseedor del dinero confiado le impedía mutar el título, apropiarse del mismo en la oportunidad que creyera conveniente”, dice el fallo de la magistrada, que configura así el delito de apropiación indebida.