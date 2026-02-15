Rutas afectadas por "Rutas de América": Caminera brindó el detalle y emitió recomendaciones a los conductores

La Dirección Nacional de Policía Caminera brindó en las últimas horas la lista de rutas que se verán afectadas debido a la tradicional competición de Rutas de América .

La 54° edición de la actividad que organiza el Club Ciclista Fénix se desarrolla desde este lunes 16 al domingo 22 de febrero.

En la primera etapa se verá afectada la ruta 2. La segunda etapa afectará las rutas 2, 105 y 21. La etapa 3 afectará las rutas 2, 12, 23 y 11. La cuarta etapa a las rutas 11 y 8.

La etapa 5 afectará a las rutas 12,60 y 9. En la etapa 6 las rutas afectadas serán la 15, 9, 10 y 12. Por último, la etapa 7 afectará el tránsito en las rutas 39, 9, 8, 101, avenida de las Américas, Carlos Racine hasta la llegada a la rambla Tomás Berreta.

La primera etapa con una contrarreloj individual sobre 22,1 kilómetros tiene base en la capital de Río Negro. La segunda etapa se realiza el martes y une Fray Bentos con Mercedes, será el tramo de mayor extensión en que los participantes deberán recorrer 189,4 km.

La tercera etapa une José Enrique Rodó y Santa Lucía. La cuarta es de Canelones hasta el Salto del Penitente en la ciudad de Minas.

La quinta etapa une Minas y Rocha. La sexta La Paloma y Maldonado. Por último, la séptima etapa se corre el domingo 22 de febrero, con el clásico recorrido Maldonado – Montevideo.

La llegada es frente al Hotel Sofitel Carrasco por la rambla.

Policía Caminera exhorta a respetar las indicaciones, a encender las valizas lumínicas, aminorar la marcha, retirar el vehículo de la vía de circulación lo más posible y esperar a que pasen los ciclistas y la caravana.