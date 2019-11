“Necesito de los partidos tradicionales, del bloque multicolor, que digan si dentro de los Consejos de Salarios se va a votar los aumentos generales de salarios. Esto se responde con si o no. Y si no se responde es que pueden bajar los salarios y las jubilaciones. Estas son las alarmas que hay que prender”, dijo Pereira este martes de tarde al ser consultado sobre la campaña que inició la central sindical de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 24 de noviembre.

“Tienen que decir si dentro de los Consejos de Salarios se van a mantener las facultades que hoy tienen”, agregó.

Acerca de la campaña “defendé tus derechos” publicada en redes sociales y canales del PIT-CNT, Pereira asegura que no es a favor de la candidatura de Daniel Martínez, sino para defender conquistas obtenidas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio.

“El movimiento sindical tiene obligación de no ser neutral, lo resolvió el congreso. Ni neutral ni prescindente. Estos 15 años para el movimiento sindical significaron una enorme cantidad de avances y no vamos a decir que eso no pasó”, aseguró Pereira.

“Una cosa es decir que el movimiento sindical no se va a pronunciar por ningún candidato, y otra cosa es decir que nos da lo mismo cualquier política”, concluyó.

DEFENDÉ TUS DERECHOS



Decidir entre un país con alegría y con libertad.

Un país con carnavales, a pesar de las críticas de las murgas que siempre están dando palo, u, otro país en donde ni siquiera podamos tenerlos.



Tu voto decide.



PIT-CNT

POLÉMICA

El senador Álvaro Delgado del Partido Nacional cuestionó al PIT-CNT por la campaña iniciada y dijo que la central sindical "debe representar a todos los trabajadores, a los que piensan de una manera y a los que piensan de otra, si no se transforma en un brazo político, o el brazo gremial de un partido político.