El PIT-CNT comparte orientación del presupuesto pero señala que es "insuficiente", dice Enrique Méndez

El PIT-CNT realiza este miércoles un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización desde la explanada de la Universidad, en 18 de Julio, hasta Fernández Crespo frente al Palacio Legislativo, en reclamo de mayor presupuesto para áreas claves, como la educación, la salud y la vivienda.

El dirigente de la central sindical Enrique Méndez dijo que comparten la “orientación” del presupuesto que presentó el gobierno al Parlamento, pero que lo consideran “insuficiente”.

“Hemos dicho que hay señales importantes de orientación hacia dónde va el presupuesto (pero es) claramente insuficiente”, dijo Méndez al programa Arriba Gente de Canal 10 en medio de la movilización.

“En un escenario de país que ha quedado del proceso anterior con mucho endeudamiento, pero que de todos modos, si bien está bien orientado cuando se plantea que en lo que se aumenta de presupuesto va orientado hacia pobreza infantil y lo que es tema de pobreza en general, de todos modos termina siendo un presupuesto de carácter insuficiente”, agregó.

“También están bien orientados los impuestos que se ponen a empresas multinacionales, a los depósitos en el exterior, pero también son claramente insuficientes”, dijo Méndez.

“Nosotros seguimos planteando que el 1% más rico de nuestro país tiene que tener las condiciones para estar aportando un 1% para terminar con un flagelo que es la pobreza infantil”, insistió.