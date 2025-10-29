RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO Y MOVILIZACIÓN ESTE MIÉRCOLES

El PIT-CNT comparte orientación del presupuesto pero señala que es "insuficiente", dice Enrique Méndez

El dirigente del PIT-CNT Enrique Méndez explicó los reclamos de la central sindical sobre el presupuesto del gobierno. Este miércoles hay paro parcial y movilización.

Emrique-Méndez-PIT-CNT

El PIT-CNT realiza este miércoles un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización desde la explanada de la Universidad, en 18 de Julio, hasta Fernández Crespo frente al Palacio Legislativo, en reclamo de mayor presupuesto para áreas claves, como la educación, la salud y la vivienda.

El dirigente de la central sindical Enrique Méndez dijo que comparten la “orientación” del presupuesto que presentó el gobierno al Parlamento, pero que lo consideran “insuficiente”.

“Hemos dicho que hay señales importantes de orientación hacia dónde va el presupuesto (pero es) claramente insuficiente”, dijo Méndez al programa Arriba Gente de Canal 10 en medio de la movilización.

vicepresidenta del pit-cnt: oddone no deberia dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil
Seguí leyendo

Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"

“En un escenario de país que ha quedado del proceso anterior con mucho endeudamiento, pero que de todos modos, si bien está bien orientado cuando se plantea que en lo que se aumenta de presupuesto va orientado hacia pobreza infantil y lo que es tema de pobreza en general, de todos modos termina siendo un presupuesto de carácter insuficiente”, agregó.

“También están bien orientados los impuestos que se ponen a empresas multinacionales, a los depósitos en el exterior, pero también son claramente insuficientes”, dijo Méndez.

“Nosotros seguimos planteando que el 1% más rico de nuestro país tiene que tener las condiciones para estar aportando un 1% para terminar con un flagelo que es la pobreza infantil”, insistió.

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 en el Prado; tiene 20 antecedentes
PAYSANDÚ

Sacaron un surubí albino en el río Uruguay: "A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra", dijo uno de los pescadores
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Vicepresidenta del PIT-CNT: Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil video
PARO Y ACTO DEL PIT-CNT

Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"
Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados
HOMICIDIO EN VILLA ESPAÑOLA

Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados
Polémica por presidente de ASSE en la comisión de presupuesto del Senado durante presentación de Lustermberg
EN EL SENADO

Polémica por presidente de ASSE en la comisión de presupuesto del Senado durante presentación de Lustermberg

Dejá tu comentario