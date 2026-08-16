Ataque a tiros en Ituzaingó deja a un hombre grave; una bala impactó en el vidrio de un liceo

Un hombre de 34 años fue atacado a balazos este sábado de noche en el barrio Ituzaingó, cerca del Hipódromo de Maroñas. Una de las balas impactó en un vidrio del Liceo 13, ubicado en la zona.

El ataque ocurrió en la intersección de Patricios y Echegoyen. Según la información policial a la que accedió Subrayado, luego se encontró un auto estacionado en Carreras Nacionales y Luis Galván, con una persona herida en su interior.

Cuando los policías llegaron, constataron que el vehículo tenía varios impactos de bala y que la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con la investigación, una moto se acercó al hombre, que circulaba en el auto, y desde allí le dispararon. La víctima recibió ocho heridas de arma de fuego y fue trasladada a un sanatorio en estado grave.

En la escena del ataque, la Policía encontró 10 vainas calibre .45. Además, se constató que un vidrio del Liceo 13 había sido roto por el impacto de una bala.