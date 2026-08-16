RECIBÍ EL NEWSLETTER
al menos 10 disparos

Ataque a tiros en Ituzaingó deja a un hombre grave; una bala impactó en el vidrio de un liceo

El hombre de 34 años recibió ocho balazos. En el lugar hubo al menos diez disparos, según la cantidad de casquillos incautados.

Se incautaron 10 vainas calibre .45 en la escena.

Foto: Subrayado. Impacto de bala en vidrio del Liceo 13 en barrio Ituzaingó.

Foto: Subrayado. Impacto de bala en vidrio del Liceo 13 en barrio Ituzaingó.

Un hombre de 34 años fue atacado a balazos este sábado de noche en el barrio Ituzaingó, cerca del Hipódromo de Maroñas. Una de las balas impactó en un vidrio del Liceo 13, ubicado en la zona.

El ataque ocurrió en la intersección de Patricios y Echegoyen. Según la información policial a la que accedió Subrayado, luego se encontró un auto estacionado en Carreras Nacionales y Luis Galván, con una persona herida en su interior.

Cuando los policías llegaron, constataron que el vehículo tenía varios impactos de bala y que la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.
Seguí leyendo

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa Don Bosco

De acuerdo con la investigación, una moto se acercó al hombre, que circulaba en el auto, y desde allí le dispararon. La víctima recibió ocho heridas de arma de fuego y fue trasladada a un sanatorio en estado grave.

En la escena del ataque, la Policía encontró 10 vainas calibre .45. Además, se constató que un vidrio del Liceo 13 había sido roto por el impacto de una bala.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
homicidios en montevideo

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa Don Bosco
crisis tricolor

Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo
ruta cortada

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy
DURAZNO

Una motociclista de 54 años resultó lesionada tras choque frontal con un conductor que iba alcoholizado

Te puede interesar

Foto: FocoUy, archivo. video
agenda para vacunar

Vacunación contra el meningococo: este lunes se habilitan 15.000 nuevos cupos en Montevideo y Canelones
Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan. video
tenían 18 y 21 años

Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños
Foto: FocoUy.
lluvias y tormentas

Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

Dejá tu comentario