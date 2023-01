"El peor cumpleaños de mi vida": esto contó Alfa ante una propuesta de Gran Hermano

Ante esto, Alfa dijo que no, que prefería no mirar antes que tener que elegir a uno. "De ver la película, me gustaría compartirla con todos", dijo.

Gran Hermano le respondió que es un regalo personal, y este le remarcó: "Yo no tengo con quién elegir" y ante la insistencia, sostuvo: "Ya te digo, prefiero no ver la película. Prefiero no verla, porque te soy sincero. Hoy estuve pensando mucho y pensaba que esto a veces no nos damos cuenta, es un juego (...) no es que sos más que el otro, no, le estás ganando en el juego, nada más (...) Yo el año pasado pasé el peor cumpleaños de mi vida, el peor, y si yo elijo a uno solo, estaría dejando a nueve afuera. Te juro por mi vida, no podría elegir a uno. Entonces preferiría que comamos juntos y anular la película, aunque tengo ganas de ver una película".

Por esto, Gran Hermano dijo que lo pensará.

Embed

En la gala de este domingo, se fue Maxi, que quedó en un mano a mano con Ariel y la diferencia fue bastante baja: 52,02% frente a 47,98%.

Esta fue la primera vez que el cordobés tocó placa. De hecho, instaló entre sus compañeros que "quería probarse", para que lo voten, e incluso le dijo a Marcos que tenía ganas de ir al teléfono.

A pesar de ello, cuando se enteró de que era el nuevo eliminado, no pudo evitar llorar al despedirse de la casa. Recordemos que durante los días previos a la gala, el joven se mostró "aburrido", un poco desesperanzado y con "ganas de estar afuera para volver a vivir como siempre".

FUENTE: Con información de Telefé