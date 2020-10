El pedido de Mujica a Manini por los desaparecidos y su importancia para la coalición

En una breve intervención (7 minutos) el ex presidente dijo que entiende la necesidad del gobierno de respaldar a Manini como socio de la coalición, y por eso no votar su desafuero para que comparezca ante la Justicia, donde un fiscal lo acusa de faltar a su deber de denunciar las confesiones que hizo en 2018 el ex militar José Gavazzo sobre crímenes cometidos en la dictadura (1973-1985).

El ex presidente también le pidió a Manini que “arrime verdades” sobre el destino de los desaparecidos, y le pidió que no se vaya de la coalición de gobierno.

DESAFUERO NO

“Entiendo que hay una decisión de carácter político y si yo estuviera de ese lado, del gobierno, la respaldaría”, dijo Mujica al explicar su posición contraria al desafuero de Manini.

“Normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico, pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas. Y quienes están en el gobierno y con responsabilidad de gobernar no pueden exponerse a una fisura jugado a la decisión que al final, a favor o en contra, puede tomar un juez. Es demasiado valiosa la estabilidad de un gobierno”, agregó.

“Pero esto, que para mi es la verdadera verdad, no se dice. Dijimos todo, pero esto no se dice. Porque parece que en este país no podemos decir la verdad, que en determinadas circunstancias lo político es determinante”, finalizó.

DESAPARECIDOS

“Lo que más me preocupa decirle, comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida, vamos quedando demasiados pocos de aquellos años, no le pido justicia, le pido que arrime verdades. Porque me dijo alguien que ya no vive, se consiguen más verdades en el casino de los oficiales que en los juzgados. Y necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor”, le dijo Mujica a Manini.

“Necesitamos verdades, repito, no le pido justicia, le pido verdades, y usted tiene herramientas para hacerlo, de los pocos orientales que tiene, esa es su responsabilidad histórica”, agregó.

COALICIÓN

“Yo sé que usted es un hombre inteligente y capaz, pero sé también que tiene formación de militar que le hace ver la realidad a través de una esfera de militar”, dijo Mujica mirando a Manini.

“No quiero que rompa su coalición en la que está, por el contrario, y se lo digo de buena fe. Si mantiene esa actitud usted es una plomada para esa coalición. No se vaya por favor”, sentenció.