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EN ARGENTINA

El papa León XIV le recordó a Javier Milei el valor de cuidar la palabra y buscar acuerdos

El sumo pontífice se encuentra en Argentina donde permanecerá hasta el miércoles con actividades en Luján, Córdoba, Buenos Aires y Palermo.

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El papa León XIV recordó en Argentina el valor de cuidar la palabra y el respeto a la disidencia en un país cuyo presidente, Javier Milei, habitualmente profiere insultos a opositores y a la prensa.

"La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino", dijo en su primer discurso en Buenos Aires ante el presidente, miembros de su gobierno y representantes de la sociedad civil.

El sumo pontífice advirtió además, que la economía debe estar al servicio de las personas y pidió que el crecimiento económico llegue a los más necesitados, durante su primer discurso.

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"Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. La economía deber estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo.

FUENTE: AFP

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