Secretario de Estado del Vaticano dijo que visita del papa dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones

La posibilidad de que el papa León XIV visite Uruguay en noviembre dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones de los profesionales que lo atienden.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que primero habrá que esperar a que el pontífice reciba el alta y determinar si está en condiciones de afrontar el viaje.

Parolin calificó la gira como un recorrido largo y exigente. Está prevista del 6 al 17 de noviembre e incluye Uruguay, Argentina y Perú, con catorce vuelos y actividades en diez ciudades.

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La visita a Uruguay está programada entre el 6 y el 8 de noviembre, con actividades previstas en Montevideo, Florida y Paysandú.

Por ahora, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el itinerario. Sin embargo, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que la recuperación podría llevar más tiempo del esperado y que la agenda prevista en su país podría sufrir cambios.

Parolin también señaló que, cuando retome sus funciones, León XIV podría ajustar el ritmo de su pontificado en función de su estado de salud.

La confirmación del viaje dependerá de cómo evolucione el papa en los próximos días.