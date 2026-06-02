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70 AÑOS DE CANAL 10

El Pájaro Loco, un personaje que marcó a generaciones

En este viaje al pasado, hoy nos detenemos en uno de los compañeros de la infancia uruguaya de los sesenta, los setenta y los ochenta.

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Fue creado en 1940. Lo dibujó Ben Hardaway, el mismo que estuvo detrás de Bugs Bunny y el Pato Lucas en Warner. Pero el Pájaro Loco terminó siendo de otra casa: Walter Lantz Productions, distribuido por Universal. Su primer corto se llamó “Toc Toc” y ahí ya estaba todo: la risa estruendosa, el plumaje rojo, la actitud de pájaro carpintero al borde del ataque de nervios. Al principio era un personaje desquiciado pero para su llegada a la televisión —“El show del Pájaro Loco” se estrenó en la ABC en 1957— le dulcificaron el aspecto, le redondearon la cresta y le suavizaron la mirada.

Y así, con esa nueva imagen, llegó al mundo entero….y, claro, al Uruguay.

Canal 10, desde sus primeros años, lo incorporó a su grilla infantil. Junto a Andy Panda y Chilly Willy, el pingüino, el Pájaro Loco fue uno de los compañeros de la infancia uruguaya de los sesenta, los setenta y los ochenta. Su risa quedó grabada en la memoria del público. Volar despeinado, reírse de todo, romper lo que se cruzaba. Una declaración de principios para varias infancias.

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