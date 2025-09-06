"El país quedará con una deuda importante" manifestó Gurméndez tras comparecencia de Oddone

Gurméndez afirmó que se plantea una situación "en la que al final del quinquenio vamos a terminar con una deuda sumamente importante. De acuerdo a nuestros cálculos, puede ser una deuda para todos los uruguayos de más de U$S15 mil millones al final de este gobierno. Se entregaría el gobierno en una situación de una gran vulnerabilidad económica, si no se dan estas premisas de que la economía va a crecer".

El diputado Conrado Rodríguez se refirió al compromiso del presidente Yamandú Orsi durante el debate electoral y dijo que "en el día de hoy el ministro de economía reconoció el aumento de la presión fiscal, no solamente esto, sino también reconoció un cambio de regla de juego, en lo que tiene que ver con determinados impuestos. El caso específico es el Impuesto mínimo global, que lleva que determinadas empresas, por ejemplo en Zona franca, pasen a tributar cuando antes no lo hacían, y cuando la propia ley establecía exoneraciones. No entendemos por qué el apresuramiento de que Uruguay ingrese en el Impuesto mínimo global, que puede llegar a tener efectos nocivos para el empleo, sobre todo el empleo que se da en Zona franca".