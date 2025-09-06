RECIBÍ EL NEWSLETTER
ECONOMÍA

"El país quedará con una deuda importante" manifestó Gurméndez tras comparecencia de Oddone

Expresó que la deuda podría ser "más de U$S15 mil millones al final de este gobierno. Se entregaría el gobierno en una situación de una gran vulnerabilidad económica, si no se dan estas premisas de que la economía va a crecer".

gurmendez

Desde la bancada colorada, Gabriel Gurméndez sostuvo que el país terminará el gobierno con una deuda importante y el diputado Conrado Rodríguez, cuestionó ingresar en el impuesto mínimo global.

Gurméndez afirmó que se plantea una situación "en la que al final del quinquenio vamos a terminar con una deuda sumamente importante. De acuerdo a nuestros cálculos, puede ser una deuda para todos los uruguayos de más de U$S15 mil millones al final de este gobierno. Se entregaría el gobierno en una situación de una gran vulnerabilidad económica, si no se dan estas premisas de que la economía va a crecer".

El diputado Conrado Rodríguez se refirió al compromiso del presidente Yamandú Orsi durante el debate electoral y dijo que "en el día de hoy el ministro de economía reconoció el aumento de la presión fiscal, no solamente esto, sino también reconoció un cambio de regla de juego, en lo que tiene que ver con determinados impuestos. El caso específico es el Impuesto mínimo global, que lleva que determinadas empresas, por ejemplo en Zona franca, pasen a tributar cuando antes no lo hacían, y cuando la propia ley establecía exoneraciones. No entendemos por qué el apresuramiento de que Uruguay ingrese en el Impuesto mínimo global, que puede llegar a tener efectos nocivos para el empleo, sobre todo el empleo que se da en Zona franca".

ministro oddone sobre impuestos: no es lo que hubiera querido
Seguí leyendo

Ministro Oddone sobre impuestos: "no es lo que hubiera querido"

Temas de la nota

Lo más visto

video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
ARTIGAS

Un hombre de 74 años fue estafado por una supuesta médica afgana que le prometió enviar una valija con USD 450.000

Te puede interesar

Ministro Oddone sobre impuestos: no es lo que hubiera querido video
política

Ministro Oddone sobre impuestos: "no es lo que hubiera querido"
Gobierno creará comisión con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia doméstica video
política

Gobierno creará comisión con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia doméstica
Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien

Dejá tu comentario