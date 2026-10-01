El niño de un año que cayó en una piscina evoluciona favorablemente y se le quitó el respirador

El niño de un año que sufrió un semiahogamiento tras caer a una piscina en un establecimiento rural próximo a Paso de los Toros, en Tacuarembó, evoluciona favorablemente y se le quitó el respirador.

"Estamos en la etapa de observación y ver cómo responde" a lo ocurrido, dijo el jefe del CTI pediátrico del Hospital de Tacuarembó, Óscar Galván.

Desde el centro de salud, destacaron la coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior que le permitió al niño llegar rápidamente al hospital. Al arribar, se le realizó una tomografía para evaluar si tenía lesiones neurológicas en el cráneo y en la columna cervical, lo que fue descartado.

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El paciente permaneció durante las primeras horas con asistencia respiratoria mecánica, que se le fue retirada en las últimas horas.

Galván instó a reforzar los cuidados para prevenir accidentes domésticos en piscinas o con quemaduras en el hogar.