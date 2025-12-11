RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANTEL ARENA

Paulo Londra se presentará en Uruguay en abril y están a la venta las entradas

El artista argentino llega a Montevideo como parte de una gira que hace por América Latina, y que lo tuvo en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.

paulo-londra-oficial

El cantante argentino Paulo Londra dará un show en el Antel Arena el próximo 16 de abril. Las entradas se pusieron a la venta.

El artista, que tiene una recién estrenada colaboración con Eladio Carrión, pasará por Montevideo como parte de la gira por América Latina, que lo tuvo en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.

Se espera que en el repertorio estén sus éxitos como Cuando Te Besé y Princesa en vivo, y también algunos temas de su primer disco, el que se posicionó como #1 de la plataforma Spotify, Homerun.

Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La camioneta que conducía la mujer alcoholizada.
Seguí leyendo

Imputaron con arresto domiciliario nocturno a mujer que alcoholizada atropelló personas frente al Antel Arena

Las entradas se pueden comprar en Tick Antel y van desde $2400 a $5500.

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
HASTA LAS 18:00

Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HAY CUATRO DETENIDOS

Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA

Bomberos excava en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
HASTA LAS 16:00

Inumet emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Te puede interesar

Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrila: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas video
Policiales

Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrila: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas
Clave policial: narcotráfico, autos de alta gama incautados y los peces gordos detenidos video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: narcotráfico, autos de alta gama incautados y los "peces gordos" detenidos
A prisión preventiva un argentino por trata de personas en Paysandú; es investigado por organizar y conducir la cuadrilla video
90 DÍAS MIENTRAS AVANZA EL CASO

A prisión preventiva un argentino por trata de personas en Paysandú; es investigado por organizar y conducir la cuadrilla

Dejá tu comentario