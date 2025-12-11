El cantante argentino Paulo Londra dará un show en el Antel Arena el próximo 16 de abril. Las entradas se pusieron a la venta.
Paulo Londra se presentará en Uruguay en abril y están a la venta las entradas
El artista argentino llega a Montevideo como parte de una gira que hace por América Latina, y que lo tuvo en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.
El artista, que tiene una recién estrenada colaboración con Eladio Carrión, pasará por Montevideo como parte de la gira por América Latina, que lo tuvo en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.
Se espera que en el repertorio estén sus éxitos como Cuando Te Besé y Princesa en vivo, y también algunos temas de su primer disco, el que se posicionó como #1 de la plataforma Spotify, Homerun.
Seguí leyendo
Imputaron con arresto domiciliario nocturno a mujer que alcoholizada atropelló personas frente al Antel Arena
Las entradas se pueden comprar en Tick Antel y van desde $2400 a $5500.
Temas de la nota
Lo más visto
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
HASTA LAS 18:00
Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
HAY CUATRO DETENIDOS
Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA
Bomberos excava en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
HASTA LAS 16:00
Dejá tu comentario