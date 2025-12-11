Paulo Londra se presentará en Uruguay en abril y están a la venta las entradas

El cantante argentino Paulo Londra dará un show en el Antel Arena el próximo 16 de abril. Las entradas se pusieron a la venta.

El artista, que tiene una recién estrenada colaboración con Eladio Carrión, pasará por Montevideo como parte de la gira por América Latina, que lo tuvo en Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador.

Se espera que en el repertorio estén sus éxitos como Cuando Te Besé y Princesa en vivo, y también algunos temas de su primer disco, el que se posicionó como #1 de la plataforma Spotify, Homerun.

Las entradas se pueden comprar en Tick Antel y van desde $2400 a $5500. image

Temas de la nota Antel Arena