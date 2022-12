El mundo del fútbol despide a Fabián O'Neill: mensajes de clubes, AUF, Luis Suárez y Paco Casal

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ