El MPP le planteará al comando del FA un propuesta de campaña para el balotaje

En entrevista con Subrayado, José Mujica reconoció que la campaña del FA “podía haber empezado antes y ser mejor”.

En ese sentido adelantó que tras una reunión con la dirigencia del MPP le van a plantear al FA “una propuesta de campaña”. “Porque pensamos que hay una distancia aparente de los números que vamos a luchar por acortarla”, dijo el ex mandatario en su casa de Rincón del Cerro.

“Hay que elegir algunas ideas básicas fundamentales, machacar e ir por todo el país. Hay que mirar mucho para adelante, hay que tener propuestas y comprometerse con la realidad. El país necesita multiplicar la inversión”, agregó.

Mujica asegura que como base hay que señalar que “la gente es dueña de su voto”, que no responde necesariamente a lo que les indican “sus líderes”.

En cuanto a la votación del FA (39.17%) y lo que le falta para llegar a ganar en segunda vuelta, reflexionó: “Es una distancia apreciable la que marcan los números, pero hay que hacer un esfuerzo”.

Respecto a la votación del MPP, Mujica señaló que se perdió un senador pero se ganaron dos diputados.

“Si nos medimos por nosotros, salimos muy bien, si nos medimos globalmente por el Frente no. Podíamos hacer más”, destacó, y añadió: “Por cuarta vez somos la fuerza que más votó”.

MANINI

Consultado sobre la votación de Cabildo Abierto y su candidato Guido Manini Ríos (tres senadores y 11 diputados), Mujica reflexionó: “desde el punto de vista de las ideas, el ex general Manini no me asusta tanto, ahora, se nucleó una barra de gente ahí que no puedo determinar el peso que tendrá en el futuro. Veremos”.

Acerca de la posibilidad de que gane el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, Mujica dijo que si les toca ser oposición, será “una oposición constructiva”. “Queremos que sigan adelante ciertas cosas que están planteadas. Y mirar hacia adelante”, finalizó.