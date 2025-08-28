Los científicos participantes de la expedición Uruguay Sub200 plantaron una bandera uruguaya por el bicentenario de la Independencia. Luego la retiraron para que no quedara en el fondo marino.
El momento en el que la bandera uruguaya llegó a más de 1600 metros de profundidad
La expedición Uruguay Sub200 retomó las transmisiones por Youtube del recorrido por el fondo del mar uruguayo.
Buscaron un fondo con colores para superponer la bandera y lograron la foto.
La expedición comenzó el 22 de agosto, tuvo un impasse y retomó su actividad el miércoles. En su recorrido toma muestras para estudio.
La expedición se transmite en Youtube. Los investigadores explican que la hora de inicio depende de la llegada a la nueva estación. En cada punto hacen una batimetría y después planifican hasta definir la ruta a explorar.
