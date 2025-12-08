RECIBÍ EL NEWSLETTER
El ministro Negro advierte que el crimen organizado está ganando capacidad y "muta como un virus"

El ministro defendió la estrategia contra el crimen organizado, adelantó avances en los atentados recientes y destacó los acuerdos alcanzados en los Encuentros por Seguridad.

Carlos Negro, ministro del Interior.

Negro afirmó que las organizaciones criminales “mutan como un virus”, y que los recientes atentados —el ataque contra la fiscal general subrogante Mónica Ferrero y el ocurrido en el INR— son reacciones directas al proceso de desarticulación que se viene impulsando dentro y fuera de las cárceles. Aseguró que en ambos casos hay avances significativos y que en el atentado al INR “habrá novedades importantes en estas horas”. “También van a caer”, afirmó.

"Las últimas décadas muestran un incremento sostenido de homicidios, cibercrímenes y delitos asociados al narcotráfico, así como la intervención de organizaciones criminales en algunos territorios. Estos cambios no son aislados: reflejan una tendencia regional en la que el crimen organizado gana capacidad, muta como un verdadero virus, y diversifica sus actividades dentro y fuera del marco legal. Por ende, nos desafía y pone a prueba todas nuestras experiencias y conocimientos adquiridos en más de tres décadas de trabajo", expresó.

Y presentó resultados que el gobierno considera centrales para mostrar gestión: el incremento de incautaciones relevantes, como las más de dos toneladas de cocaína en la Operación Nueva Era o los tres millones de dosis de PBC interceptados en Paysandú; la desarticulación de grupos familiares dedicados al narcotráfico en varios departamentos; y más de 100 personas imputadas y condenadas asociadas a estos operativos. También destacó un promedio de 55 % de aclaración de homicidios —que llega al 80 % en Canelones— y una baja general del 5,3 % en los delitos medidos.

En paralelo, anunció la continuidad de operativos focalizados como la Operación Atenea, con la que asegura un mes sin homicidios ni heridos por enfrentamientos entre bandas en los cuadrantes intervenidos. La estrategia incluye respaldo a la Policía Nacional, con 1.500 nuevos efectivos, aumentos salariales, ampliación de la formación básica a nueve meses y el fortalecimiento de áreas técnicas y de investigación. Sumó, además, avances tecnológicos como más de 2.700 nuevas cámaras, drones, lectores LPR en peajes y la construcción del anillo digital fronterizo.

El ministro también destacó el proceso de diálogo de los Encuentros por Seguridad, que calificó de “inédito” y que reunió a casi 80 instituciones, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y agencias internacionales. Según dijo, este espacio aportó insumos sustanciales para el futuro Plan Nacional de Seguridad Pública y posiciona a Uruguay como “un laboratorio de política pública”.

Negro dijo que enfrentar al crimen organizado es un deber con la República y con la democracia, y exige firmeza, coordinación, inteligencia y legitimidad. Sostuvo que no existen soluciones simples, que la seguridad es una causa nacional y que el país tiene una oportunidad única para encarar una estrategia integral que combine urgencia y planificación del futuro.

