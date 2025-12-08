Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Foto: Policía Caminera. Foto: Policía Caminera. Foto: María Eugenia Scognamiglio.

Un accidente de tránsito frontal ocurrió este lunes de mañana en los accesos al centro de Montevideo, en la zona del puente Capurro.

Según informó Policía Caminera un auto que circulaba por la senda de salida, hacia el oeste, se cruzó se senda (atravesó el cantero central) y chocó de frente a un auto que venía en sentido contrario, hacia la zona del puerto.

De acuerdo a este informe primario, la conductora del auto que se cruzó de senda (de 29 años) tenía 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Sufrió traumatismo de cráneo y fue trasladada a un centro de salud.

El conductor del segundo vehículo (de 53 años), y único ocupante, no sufrió lesiones. El tránsito estuvo cortado en la senda de entrada (hacia el puerto) durante algunas horas hasta que movieron ambos vehículos. accidente-accesos-montevideo-foto-Caminera-dos

