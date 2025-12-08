Murió el hombre que mató a su expareja y se disparó en la cabeza en Treinta y Tres

Foto: Subrayado. Escena del femicidio y suicidio en Treinta y Tres.

Un hombre asesinó a su expareja y se disparó en la cabeza el domingo en Treinta y Tres. Este lunes, el agresor murió, informaron fuentes del caso a Subrayado. El crimen, cometido en una estación de servicio, se configura ahora como un femicidio y suicidio.

La víctima, una mujer de 45 años, llegó al lugar pidiendo ayuda, seguida por su expareja, un hombre de 53 años. El hombre encerró a la mujer en una pieza, mientras ya se había llamado a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron, se escucharon dos detonaciones: el hombre le disparó a la mujer y luego se disparó en la cabeza. Los médicos constataron que la mujer había muerto en el lugar, y el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde murió este lunes.

La pareja estaba separada desde hacía tiempo y, hasta comienzos de octubre, regían medidas cautelares de no acercamiento con tobillera electrónica. Según el informe primario de la Policía, luego de quitada la tobillera electrónica al hombre no se registraron nuevas denuncias de violencia.

Temas de la nota Treinta y Tres

femicidio