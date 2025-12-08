RECIBÍ EL NEWSLETTER
Femicidio y suicidio

Murió el hombre que mató a su expareja y se disparó en la cabeza en Treinta y Tres

El hombre había sido trasladado a un centro asistencial en estado grave y murió este lunes.

Foto: Subrayado. Escena del femicidio y suicidio en Treinta y Tres.

Foto: Subrayado. Escena del femicidio y suicidio en Treinta y Tres.

Un hombre asesinó a su expareja y se disparó en la cabeza el domingo en Treinta y Tres. Este lunes, el agresor murió, informaron fuentes del caso a Subrayado. El crimen, cometido en una estación de servicio, se configura ahora como un femicidio y suicidio.

La víctima, una mujer de 45 años, llegó al lugar pidiendo ayuda, seguida por su expareja, un hombre de 53 años. El hombre encerró a la mujer en una pieza, mientras ya se había llamado a la Policía.

femicidio en treinta y tres: ella venia con mucho miedo, avisando que esto le podia pasar, senalan desde colectivo
Seguí leyendo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo

La pareja estaba separada desde hacía tiempo y, hasta comienzos de octubre, regían medidas cautelares de no acercamiento con tobillera electrónica. Según el informe primario de la Policía, luego de quitada la tobillera electrónica al hombre no se registraron nuevas denuncias de violencia.

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario