VACUNAS 2026

El Ministerio de Salud Pública actualizará las vacunas contra la gripe y el Covid-19 este año

Las nuevas vacunas son más efectivas frente a las nuevas variantes de la gripe y el Covid-19. No evitan contagios pero sí previene para que la enfermedad no sea grave.

Desde junio de 2025 se ha observado que predominan algunas variantes del Covid-19, el virus que causa una enfermedad respiratoria por coronavirus. Todas estas son mutaciones de la conocida Ómicron.

Las variantes Nimbus y Frankenstein han sido detectadas en pacientes en Uruguay, y si bien los niveles de hospitalizaciones no han saturado al sistema de salud, se reportó la muerte de un menor de un año y algún adulto mayor.

sarampion: directora de salud dijo que en pocos dias se dara el fin del foco en san javier al no surgir nuevos casos
Sarampión: directora de Salud dijo que en pocos días se dará el fin del foco en San Javier al no surgir nuevos casos

Por eso la comisión asesora de vacunas y el Ministerio de Salud Pública resolvieron un cambio en la vacunación contra el Covid-19, con una vacuna adaptada a las nuevas variantes.

Además, el MSP también analiza cambios para la vacua de la gripe. Los virus de la influenza suelen cambiar y las vacunas se actualizan cada año.

Por eso, para este año, el MSP traerá las vacunas actualizadas y con mejor cobertura que las actuales. Eso no evitaría necesariamente el contagio, pero sí la gravedad de la enfermedad.

VACUNAS 2026

El Ministerio de Salud Pública actualizará las vacunas contra la gripe y el Covid-19 este año
