El Ministerio de Salud Pública actualizará las vacunas contra la gripe y el Covid-19 este año

El Ministerio de Salud Publica actualizará este año las vacunas contra la influenza ( gripe ) y también contra el Covid-19 frente a las nuevas variantes que circulan en el mundo y la región.

Desde junio de 2025 se ha observado que predominan algunas variantes del Covid-19, el virus que causa una enfermedad respiratoria por coronavirus. Todas estas son mutaciones de la conocida Ómicron.

Las variantes Nimbus y Frankenstein han sido detectadas en pacientes en Uruguay, y si bien los niveles de hospitalizaciones no han saturado al sistema de salud, se reportó la muerte de un menor de un año y algún adulto mayor.

Por eso la comisión asesora de vacunas y el Ministerio de Salud Pública resolvieron un cambio en la vacunación contra el Covid-19, con una vacuna adaptada a las nuevas variantes.

Además, el MSP también analiza cambios para la vacua de la gripe. Los virus de la influenza suelen cambiar y las vacunas se actualizan cada año.

Por eso, para este año, el MSP traerá las vacunas actualizadas y con mejor cobertura que las actuales. Eso no evitaría necesariamente el contagio, pero sí la gravedad de la enfermedad.