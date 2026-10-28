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Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras cruzar hacia Argentina y hacer escala en Ecuador

El excandidato brasileño Flávio Bolsonaro aterrizó a las 10:25 de este miércoles, hora uruguaya, en un aeropuerto pequeño de Miami. Lo hizo acompañado de su familia.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Avión que trasladó desde Argentina a EEUU a Flávio Bolsonaro, pasando por Ecuador.

Foto: AFP. Avión que trasladó desde Argentina a EEUU a Flávio Bolsonaro, pasando por Ecuador.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos tras salir de Brasil, cruzar hacia Argentina y hacer una escala en Ecuador. Aterrizó a las 10:25, hora uruguaya, en el aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro viajó en un jet privado junto a su esposa y sus dos hijas, en un recorrido que comenzó el martes por la noche, cuando cruzó la frontera hacia Argentina poco antes de la medianoche.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que el senador ingresó al país con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales. Posteriormente, la familia abordó un avión privado de la compañía Baires Fly S.A. en el aeropuerto de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil, Ecuador.

Foto: AFP. Ingreso a Argentina desde Foz de Iguazú, Brasil.
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La huida de Bolsonaro: desde Brasil, cruzó hacia Argentina por la triple frontera e hizo escala en Ecuador

La aeronave aterrizó en esa ciudad durante la madrugada del miércoles, cargó combustible y volvió a despegar unos 30 minutos después, según reporteros de AFP presentes en el lugar.

La plataforma FlightAware registró la ruta del vuelo.

Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos había asegurado que la administración de Donald Trump concedería visados a Flávio Bolsonaro y a su familia.

La salida del senador de Brasil estuvo rodeada de confusión. Medios estadounidenses informaron el martes que ya se encontraba en ese país, mientras que fuentes del gobierno argentino habían desmentido inicialmente que hubiera ingresado a Argentina.

Investigado y con sus pasaportes cancelados

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

El viaje se produjo días después de que Flávio Bolsonaro perdiera el balotaje del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El senador no reconoció la derrota y anunció que pediría la anulación de la votación, al considerar que la decisión judicial de extender dos horas la jornada electoral había beneficiado a su rival.

Lula ganó con casi el 52% de los votos, frente al 48% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de más de cuatro millones de votos.

El senador es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas judiciales. Además, tenía una orden judicial que le prohibía salir de Brasil.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.

Una fuente policial brasileña había informado el martes a AFP que los pasaportes del senador, incluidos los diplomáticos, habían sido cancelados. Sin embargo, Bolsonaro tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según un documento del Parlamento italiano de 2025 citado por la agencia.

El lunes, el senador había negado que tuviera intención de abandonar el país y afirmó que entregaría sus pasaportes para defenderse de lo que calificó como una persecución judicial. También aseguró que asumiría su papel como jefe de la oposición.

Vínculos de la familia Bolsonaro con EEUU

Foto: AFP. Avión que trasladó desde Argentina a EEUU a Flávio Bolsonaro, pasando por Ecuador.

Foto: AFP. Avión que trasladó desde Argentina a EEUU a Flávio Bolsonaro, pasando por Ecuador.

El presidente estadounidense Donald Trump es un aliado cercano de la familia Bolsonaro y cuestionó las elecciones brasileñas. El lunes afirmó que los comicios habían sido «amañados».

El hermano de Flávio, Eduardo Bolsonaro, reside en Estados Unidos y es investigado en Brasil en varias causas judiciales. Durante los últimos meses había actuado como enlace con el gobierno de Trump.

El expresidente Jair Bolsonaro también estuvo en Estados Unidos durante tres meses antes de la asunción de Lula, en 2023. Posteriormente fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La semana pasada, Eduardo Bolsonaro había manifestado en un pódcast estadounidense que estaba a favor de que su hermano dejara Brasil si perdía las elecciones, debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Con información de AFP.

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