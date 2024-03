El mensaje de los expresidentes Mujica, Lacalle Herrera y Sanguinetti para prevenir una campaña electoral sucia

Mujica dijo que “las redes han incorporado alguna cosa buena y mucha mala”. “Por eso estamos acá, no por lo que sepamos si no por viejos, para intentar ayudar a las nuevas generaciones, que a pesar de todas las diferencias mantengan altura y que preserve ese capital que yo llamo nosotros”, agregó el expresidente 2010-2015.

Lacalle Herrera recomendó “a los protagonistas de la campaña contar hasta 10 antes de contestar algo que se les atribuye o una crítica”. “Si contamos hasta 10 y no reaccionamos inmediatamente vamos a amortiguar muchas de las peleas, y mucho menos reaccionar frente a lo que dicen las redes, que se han convertido en un fangal, donde el anonimato permite decir cualquier cosa y donde la cobardía de la calumnia reina”, señaló el expresidente 1990-1995, y agregó: “Los que somos del oficio sabemos que después del último fin de semana de noviembre va a haber un gobierno, espero que me guste a mi, a lo mejor le gusta a otro, pero me guste o no es el gobierno, y entonces reservémonos un poquito de cariño y respeto para no el lunes siguiente de noviembre, sino el martes”.