El mensaje de la esposa del sargento uruguayo herido en el Congo: "Lucha esta batalla"

"Amore mío, mi compañero y amigo solo quiero que vuelvas a estar acá conmigo, por favor amore, no me dejes sola con nuestra hija, lucha esta batalla. Dios y tu Padre Pío están contigo, tu hijita te necesita amore, no tengo palabras para este dolor solo quiero tenerte acá conmigo, cuidarte y abrazarte, Dios esta contigo y sé que sos fuerte y vas a salir de esto amore porque sos excelente persona y padre. Te amamos con la vida", escribió la joven.