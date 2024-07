El mensaje final de Lacalle Pou en la Cumbre del Mercosur sobre las elecciones en Venezuela

“Todos tenemos distintas aproximaciones al gobierno venezolano, algunos lo consideramos una dictadura, otros no. Pero para ayudar y colaborar, me parece que aquí hay países que pueden hacer mucho en ese proceso electoral, por el bien del pueblo, y que gane el que tenga que ganar. El corazón de cada uno lo dirá”, comenzó diciendo Lacalle Pou ante los presidentes de Brasil Lula Da Silva, de Paraguay Santiago Peña y ante la canciller de Argentina Diana Mondino (Javier Milei no fue a la cumbre del Mercosur).