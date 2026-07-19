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El mediocampista español Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026

Rodri es jugador del Manchester City. También fueron premiados Unai Simón y Pau Cubarsí.

Foto: AFP. Rodri, jugador español.

Foto: AFP. Rodri, jugador español.

El centrocampista español Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial 2026 al término de la final ganada por la Roja ante Argentina (1-0) este domingo.

Rodri, jugador del Manchester City, compartió el protagonismo de los galardones individuales con el arquero de La Roja Unai Simón, designado Guante de Oro, y con el central también español Pau Cubarsí, mejor jugador joven del Mundial a sus 19 años.

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Foto: AFP.
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FUENTE: AFP.

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