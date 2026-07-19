El mediocampista español Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026

El centrocampista español Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial 2026 al término de la final ganada por la Roja ante Argentina (1-0) este domingo.

Rodri, jugador del Manchester City, compartió el protagonismo de los galardones individuales con el arquero de La Roja Unai Simón, designado Guante de Oro, y con el central también español Pau Cubarsí, mejor jugador joven del Mundial a sus 19 años.