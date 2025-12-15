Comienzo de semana fresco y nublado, con algunas lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros

Este lunes 15 de diciembre comenzó fresco, con abundante nubosidad en las zonas noreste y sureste del país. Eso mantiene la inestabilidad, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros .

Se observan algunas lloviznas en algunas partes del país, aunque no significativas.

El pronóstico agrega que la tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado. Advierte que permanecerá fresco durante la noche.

La temperatura mínima varía entre 14 °C y 17 °C, mientras que las máximas oscilan entre 24 °C y 32 °C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 32 ºC

MIN.: 14 ºC

SUR:

MÁX.: 28 ºC

MIN.: 14 °C

ESTE:

MÁX.: 28 °C

MIN.: 14 °C

OESTE:

MÁX.: 32 °C

MIN.: 14 ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 24 °C

MIN.: 17 °C