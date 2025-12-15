RECIBÍ EL NEWSLETTER
estado del tiempo

Comienzo de semana fresco y nublado, con algunas lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros

La tarde del lunes estará templada a cálida, pero con cielo parcialmente nublado. Vuelven las noches frescas.

NUBLADO-plaza-independencia-palmeras-estado-del-tiempo-nuboso-nubes

Este lunes 15 de diciembre comenzó fresco, con abundante nubosidad en las zonas noreste y sureste del país. Eso mantiene la inestabilidad, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Se observan algunas lloviznas en algunas partes del país, aunque no significativas.

El pronóstico agrega que la tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado. Advierte que permanecerá fresco durante la noche.

domingo humedo e inestable con tormentas y lluvias aisladas, segun nubel cisneros
Seguí leyendo

Domingo húmedo e inestable con tormentas y lluvias aisladas, según Nubel Cisneros

La temperatura mínima varía entre 14 °C y 17 °C, mientras que las máximas oscilan entre 24 °C y 32 °C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 32 ºC
MIN.: 14 ºC

SUR:

MÁX.: 28 ºC
MIN.: 14 °C

ESTE:

MÁX.: 28 °C
MIN.: 14 °C

OESTE:

MÁX.: 32 °C
MIN.: 14 ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 24 °C
MIN.: 17 °C

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Presidencia, gobierno de Uruguay.
comunicado de cancillería

El gobierno condenó el atentado en Australia en el que 15 personas murieron y 42 quedaron heridas
Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.
Ruta 5, accesos

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
conversación telefónica

Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

Dejá tu comentario