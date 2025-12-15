Este lunes 15 de diciembre comenzó fresco, con abundante nubosidad en las zonas noreste y sureste del país. Eso mantiene la inestabilidad, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Comienzo de semana fresco y nublado, con algunas lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros
La tarde del lunes estará templada a cálida, pero con cielo parcialmente nublado. Vuelven las noches frescas.
Se observan algunas lloviznas en algunas partes del país, aunque no significativas.
El pronóstico agrega que la tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado. Advierte que permanecerá fresco durante la noche.
La temperatura mínima varía entre 14 °C y 17 °C, mientras que las máximas oscilan entre 24 °C y 32 °C.
Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MÁX.: 32 ºC
MIN.: 14 ºC
SUR:
MÁX.: 28 ºC
MIN.: 14 °C
ESTE:
MÁX.: 28 °C
MIN.: 14 °C
OESTE:
MÁX.: 32 °C
MIN.: 14 ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MIN.: 17 °C
