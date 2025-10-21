Este martes 21 de octubre comenzó fresco y húmedo, con cielo parcialmente nublado. Nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay.
El martes comienza fresco pero en la tarde se prevén temperaturas de 30°C: mirá el pronóstico
En el sur del país, la temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima asciende a 30°C, señala Nubel Cisneros.
Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde será cálida a calurosa. El cielo estará ligeramente nublado. No hay pronóstico de lluvia. Advierte que la noche vuelve a estar fresca.
Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país este martes.
NORTE:
MAX: 34ºC
MIN: 14ºC
SUR:
MAX: 30ºC
MIN: 14°C
ESTE:
MAX: 30°C
MIN: 14°C
OESTE:
MAX: 34°C
MIN: 14ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 29°C
MIN: 16°C
