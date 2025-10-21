El martes comienza fresco pero en la tarde se prevén temperaturas de 30°C: mirá el pronóstico

Foto: canal 10. Avenida 8 de Octubre y Garibaldi, en Montevideo.

Este martes 21 de octubre comenzó fresco y húmedo, con cielo parcialmente nublado. Nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde será cálida a calurosa. El cielo estará ligeramente nublado. No hay pronóstico de lluvia. Advierte que la noche vuelve a estar fresca.

En el sur del país, la temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima asciende a 30°C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país este martes. NORTE: MAX: 34ºC

MIN: 14ºC SUR: MAX: 30ºC

MIN: 14°C ESTE: MAX: 30°C

MIN: 14°C OESTE: MAX: 34°C

MIN: 14ºC ÁREA METROPOLITANA: MAX: 29°C

MIN: 16°C

