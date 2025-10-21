RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

El martes comienza fresco pero en la tarde se prevén temperaturas de 30°C: mirá el pronóstico

En el sur del país, la temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima asciende a 30°C, señala Nubel Cisneros.

Foto: canal 10. Avenida 8 de Octubre y Garibaldi, en Montevideo.

Este martes 21 de octubre comenzó fresco y húmedo, con cielo parcialmente nublado. Nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay.

Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que la tarde será cálida a calurosa. El cielo estará ligeramente nublado. No hay pronóstico de lluvia. Advierte que la noche vuelve a estar fresca.

En el sur del país, la temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima asciende a 30°C.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país este martes.

NORTE:

MAX: 34ºC
MIN: 14ºC

SUR:

MAX: 30ºC
MIN: 14°C

ESTE:

MAX: 30°C
MIN: 14°C

OESTE:

MAX: 34°C
MIN: 14ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 29°C
MIN: 16°C

