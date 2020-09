El Maestro Tabárez viajará a Ecuador para el partido de Eliminatorias del 13 de octubre

Habló con el programa "Derechos Exclusivos" y de entrada descartó que se mantendrá al margen de los viajes al exterior por Eliminatorias, tal como se había insinuado semanas atrás.

La selección uruguaya debutará el 8 de octubre ante Chile en Montevideo y el 13 enfrentará a Ecuador en Quito.

Tabárez. de 73 años, dijo que piensa estar allí. “Sabemos del riesgo para cualquier persona que viaje”, explicó. "El riesgo no es solo para mí por la edad, sino para todos los que participen de este gran torneo que es una eliminatoria, que ya es una primera fase de un Mundial. El tema está cerrado. Las personas que me interesaban (consultar) me dijeron cómo era la cosa", declaró.

Y agregó: "Puede haber algún riesgo, pero yo me preparo para eso. Lo tengo todo controlado”

La próxima semana Tabárez deberá elevar una lista de jugadores reservados, que tendrá cambios con respecto a aquella elevada en marzo.

“La lista de marzo no está, pero es una base”, dijo el DT.

Ante la ausencia de Muslera cuenta con Martín Campaña, quien no tiene equipo tras su salida de Independiente. "No vamos a jugar sin arquero", ironizó.

Diego Godín prepara la salida del Inter, pero también será citado.

Uno que estaba en la lista de marzo y no podrá estar es Brian Lozano en recuperación por una fractura.

Los jugadores del plantel pasan por situaciones complicadas. Edinson Cavani no tiene equipo, y Nicolás De la Cruz hace cinco meses que no juega, destacó a modo de ejemplo.

No obstante respetará trayectorias más allá de los momentos.

“En cuanto a los que no están teniendo actividad relevante, puede ser un problema pero no para ir a buscar a los que están jugando todos los días y dejar afuera a gente que ha hecho la historia acá”, dijo el DT.

En otra entrevista con La Oral Deportiva, de Radio Universal, Tabárez recordó las enseñanzas de Phil Jackson, el entrenador de los Bulls de Chicago durante el documental "The last dance" acerca de las hazañas de Michael Jordan.

Dijo que esa experiencia sirve para muchos de los jugadores de la generación Sudáfrica 2010 que aun continúan en el proceso.

“Tomo una frase de Phil Jackson en la serie de Jordan: para mí, como para los jugadores de 33 o 34 años, éste va a ser el último baile”, dijo Tabárez.

El resto de los jugadores que habían sido tenido en cuenta para el postergado inicio de las eliminatorias, era: Martín Silva, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Gastón Silva, Damián Suárez, Matías Viña, Diego Laxalt, Mauro Arambarri, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nandez, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta, Gastón Pereiro, Jonathan Rodríguez, Cristhian Stuani y Darwin Núñez.