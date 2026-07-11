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El lunes volverán a reunirse el sindicato Terminal Cuenca del Plata y la empresa, en Ministerio de Trabajo

Se sumó ahora la voz de las zonas francas, que aseguran que garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, las exportaciones y la imagen internacional del país.

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El conflicto en el puerto de Montevideo sigue sin solución. En las últimas semanas el sindicato realizó una serie de paros por el vencimiento del convenio colectivo y la negociación de uno nuevo. Los trabajadores reclaman que se les aseguren 25 jornales mensuales mínimos por trabajador -hoy la cifra está en 13- o dos partidas mensuales para cada uno mientras dure la negociación.

La apuesta del gobierno es que las partes se sienten a negociar, algo que el Ministerio de trabajo y seguridad social intenta desde hace semanas y que tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando habrá una nueva reunión en dicho ministerio.

Hasta entonces, el compromiso es que no habrá medidas sindicales. Por el momento, el gobierno descartó decretar la esencialidad.

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"Preocupación" de Cámara de Zonas Francas por paros en puerto: "El Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad"

A la preocupación empresarial se sumó ahora la voz de las zonas francas, que aseguran que garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país. Desde el sector calificaron al puerto como infraestructura clave para el comercio exterior.

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