PARÍS-FRANCIA

El Louvre cierra una galería al público debido a una "fragilidad" en el edificio

La medida afecta a la galería Campana, ubicada en el primer piso y dedicada a la cerámica griega antigua; permanecerá cerrada mientras se investigan las estructuras que sostienen los suelos del segundo piso del ala sur del cuadrilátero Sully.

louvre-parís-museo-afp

El museo más famoso del planeta vuelve a encender las alarmas, esta vez no por un robo cinematográfico, sino por su propio esqueleto.

El Louvre anunció el cierre de una de sus galerías “por precaución” después de que una auditoría detectara la fragilidad preocupante de varias vigas en una de las alas históricas del edificio.

Permanecerá cerrada mientras se investigan las estructuras que sostienen los suelos del segundo piso del ala sur del cuadrilátero Sully.

Permanecerá cerrada mientras se investigan las estructuras que sostienen los suelos del segundo piso del ala sur del cuadrilátero Sully.

Ese nivel, ocupado por oficinas, ya había sido desalojado hace años por precaución debido al seguimiento constante que el museo realiza sobre su estado.

El cierre llega en un contexto tenso: el Louvre, el museo más visitado del mundo, aún está bajo escrutinio tras el espectacular robo ocurrido el 19 de octubre.

Cuatro individuos utilizaron un montacargas para acceder por un balcón a la galería de Apolo, desde donde robaron ocho joyas imperiales valoradas en más de 100 millones de dólares.

Tres sospechosos han sido encarcelados, pero las piezas siguen desaparecidas.

Ahora, mientras la investigación por el robo continúa, el Louvre lidia no solo con ladrones audaces, sino también con la fragilidad silenciosa de su propia arquitectura.

