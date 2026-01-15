El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación

El juego se frenó sobre las diez de la noche.

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado este miércoles a las 22 horas, el mismo día de su inauguración, mientras varias personas lo estaban utilizando. Así quedó registrado en videos de quienes estaban en el lugar.

El coordinador de los juegos del Parque Rodó, Pablo Lotito, explicó a Subrayado que el inconveniente no se debió a una falla del juego , sino a un problema vinculado al suministro eléctrico. Según afirmó, no fue falla del juego sino falla de UTE por la llave utilizada. Indicó que, por la cantidad de horas de uso y el peso, la llave no dio abasto y debió ser cambiada.

Lotito ratificó que la Torre de caída libre cuenta con todas las habilitaciones correspondientes y aseguró que el juego quedará restablecido, una vez que UTE finalice los trabajos.

Este miércoles se inauguraron nuevas atracciones en el Parque Rodó, entre ellas la Torre de caída libre de 27 metros de altura, el Gusano Loco renovado y el juego Final Sprint. Los juegos están habilitados al público desde las 17 horas hasta la 1 de la madrugada.

Cada atracción tiene un costo de $100 por boleto, según informó el miércoles Lotito al programa Arriba Gente de Canal 10. Las atracciones tradicionales mantienen el mismo precio y cuentan con una promoción de seis boletos por $500.

Además, continúan los trabajos de montaje de la nueva montaña rusa, cuya inauguración está prevista para fines de enero o principios de febrero. Para la próxima semana está anunciada la apertura de otras atracciones como Spin, Saltamontes y Ufo, juegos que, de acuerdo a lo informado, llegan desde China e Italia y nunca antes estuvieron en Uruguay.

Desde la coordinación del parque señalaron que la seguridad es una prioridad. En cada juego se colocaron carteles con recomendaciones, como la altura mínima requerida de 1,50 metros y otras indicaciones. Lotito estimó que en un día concurrido el Parque Rodó recibe entre 6.000 y 7.000 personas.