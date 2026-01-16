RECIBÍ EL NEWSLETTER
DANIEL RADÍO, DIRECTOR DEL INISA

El Inisa prepara prueba piloto de capacitación de jóvenes privados de libertad en el Ejército

Daniel Radío, director del Inisa, explicó cómo será esa prueba piloto en el Ejército con jóvenes privados de libertad por cometer delitos. No es para cualquiera y no podrán manejar armas.

El Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) prepara una prueba piloto con 20 jóvenes infractores, privados de libertad por cometer delitos, que recibirán capacitación en unidades del Ejército.

El director del Inisa Daniel Radío explicó a Subrayado que el objetivo es que reciban educación y capacitación laboral en el Ejército, y que si les gusta y quieren, puedan ingresar a sus filas.

Las autoridades escogerán a los primeros jóvenes para esta pasantía, que deberán ser ya mayores de edad y no haber cometido delitos graves, como homicidios, dijo Radío.

“Hay bastante voluntad, los muchachos se entusiasman con estas cosas”, dijo el jerarca, que puso como ejemplo la capacitación que pueden recibir en oficios, y experiencias diversas como conocer el plantel de perros del Ejército, además de hacer deportes.

“Excluye la posibilidad del manejo de armas”, destacó Radío.

Los números del Inisa

En el Inisa hay alrededor de 350 adolescentes y jóvenes privados de libertad, pero “hay muchos más con medidas alternativas”, dijo Radío.

La mitad de los privados de libertad está en Montevideo, otro tanto aproximado en la ex Colonia Berro (Canelones), y muy pocos en Minas (Lavalleja).

“La reincidencia es mucho menor que en los adultos. No hay una puerta giratoria acá”, aseguró.

video
video

INUMET

INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

SUCIVE / INTENDENCIAS

