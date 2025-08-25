El incidente "poco frecuente" que llevó al buque en el que trabajan científicos uruguayos a retornar a puerto

El Schimdt Ocean Institute (SOI) informó que la falla en el buque Falkor (too) es un incidente "poco frecuente", pero estiman que el trabajo de reparación será breve.

Este domingo, la expedición Uruguay Sub 200 , con científicos uruguayos, comunicó que por una falla debían volver al puerto antes de retomar la exploración del fondo del mar.

En un comunicado del SOI, explicaron que la falla que se dio es en una estructura de popa que se conoce como A-frame (y que se utilizaría para manipular cargas pesadas).

"Durante la expedición «Visualizando las profundidades frente a Uruguay» (Uruguay SUB200), el buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute tuvo dificultades técnicas con su estructura "A-frame". Nadie resultó herido. Aún se desconoce la causa específica del daño, pero esto es lo que sabemos: mientras se elevaba el A-frame, situado en la popa del barco, desde su posición de almacenamiento a una posición vertical, dejó de funcionar", indica el texto.

"Aunque durante las expediciones de campo, especialmente en el mar, pueden surgir imprevistos, este tipo de incidentes son poco frecuentes. Nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too). Dado que la seguridad de todos los tripulantes es nuestra máxima prioridad, hemos regresado al puerto de Montevideo para asegurar el A-frame y que la expedición científica pueda continuar con el menor impacto posible", agrega.