Cadena nacional

El gobierno hará cadena nacional por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

La transmisión simultánea de radio y televisión será este martes y estará a cargo del canciller Mario Lubetkin.

Foto: FocoUy. Presidencia, gobierno de Uruguay.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el gobierno realizará este martes una cadena nacional que se emitirá en forma simultánea por radio y televisión en todo el país.

El mensaje estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien hará uso de la transmisión oficial para referirse a la fecha conmemorativa y al recuerdo de las víctimas del Holocausto.

La cadena nacional está prevista para las 18:00 horas y tendrá una duración aproximada de ocho minutos, según se informó de manera oficial.

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha establecida por las Naciones Unidas en recuerdo de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945.

