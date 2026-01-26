Con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el gobierno realizará este martes una cadena nacional que se emitirá en forma simultánea por radio y televisión en todo el país.
El gobierno hará cadena nacional por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto
La transmisión simultánea de radio y televisión será este martes y estará a cargo del canciller Mario Lubetkin.
El mensaje estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien hará uso de la transmisión oficial para referirse a la fecha conmemorativa y al recuerdo de las víctimas del Holocausto.
La cadena nacional está prevista para las 18:00 horas y tendrá una duración aproximada de ocho minutos, según se informó de manera oficial.
Seguí leyendo
Ministerio del Interior presenta este lunes las cifras de delitos y denuncias del año 2025
El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fecha establecida por las Naciones Unidas en recuerdo de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945.
Temas de la nota
Lo más visto
MALDONADO
Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO
Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MONTEVIDEO
Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA
Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
MINISTERIO DEL INTERIOR