El gobierno definió medidas para asistir a productores afectados por la sequía y las anuncia hoy de tarde

El gobierno definió las medidas que adoptará para asistir a los productores rurales afectados por la sequía en el centro sur, y este del país.

La resolución se tomó este martes al mediodía tras una reunión con representantes de gremiales rurales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

De esa reunión participó el ministro Alfredo Fratti y el subsecretario Matías Carámbula.

Este mismo martes a la hora 16 el ministro dará una conferencia de prensa para anunciar las medidas, que no necesariamente pasan por declarar la emergencia agropecuaria.

Según supo Subrayado, las medidas puede adoptarse sin esta declaración de emergencia, y pasan, entre otros puntos, por postergar pagos y vencimientos de los productores afectados con distintos organismo del Estado, por ejemplo el Banco de Previsión Social (BPS).

El ministro Fratti dijo el lunes que "para tomar medidas no es estrictamente necesario declarar la emergencia agropecuaria. Se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar la emergencia". "No descarto ninguna herramienta", remarcó y agregó: "lo que no hago es vender humo, por lo tanto, no arriesgo medidas que no sé si la podemos tomar". "Está toto arriba de la mesa", enfatizó.

Guadalupe Tiscornia, coordinadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) celebró las lluvias del fin de semana y señaló "el impacto positivo que tuvieron para revertir intentar revertir el déficit hídrico, principalmente en el sur y sureste del país".

"Las precipitaciones fueron generalizadas en el sur y cayeron distribuidas durante el día, lo que permitió que el suelo absorba el agua y quede disponible para los cultivos", precisó.

De todas formas alertó que "un día solo de lluvia no soluciona la situación de déficit que venían enfrentando muchos productores".