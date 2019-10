"El fuerte de Martínez no es el viru viru, es la gestión", dijo Mujica

“Martínez es ingeniero, no puede dejar de ser ingeniero. El fuerte de Martínez no es el viru viru, es la gestión, el cálculo, la ploma, eso. Es bueno para gobernante, creo que es excelente para gobernante”, dijo el ex mandatario y candidato ahora al Senado por la lista 609.

Consultado por la marcha de la campaña y las posibilidades de que el Frente Amplio retenga el gobierno, Mujica reflexionó: “Salimos un poco tarde, se durmieron los muchachos. Pero vamos a ganar en la raya. He notado cambios auspiciosos”.

TALVI

Mujica se refirió también a las críticas que recibió del candidato colorado Ernesto Talvi, cuando dijo que ex presidente genera división en la sociedad entre ricos y pobres, entre “patricios” y pueblo.

“A mi me pueden decir viejo piojoso que no me molesta”, respondió Mujica, y extendió una invitación al candidato del Partido Colorado: “Y a Talvi, si está caliente, lo invito a tomar unos mates en mi rancho”.